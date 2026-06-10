Champions League e Mondiali 2026, è scattato il conto alla rovescia

Meno uno e meno tre. Si parla di mesi. Meno un mese all’inizio delle partite preliminari di Champions League e meno tre mesi al via della coppa vera e propria, con in lizza il Como.

Le prime sfide di qualificazione scattano il 7 e 8 luglio. Il girone con tutti contro tutti, con la squadra di Fabregas, tra l’8 e il 10 settembre.

L’attesa è febbrile, per un conto alla rovescia che è scattato lo scorso 24 maggio, quando il Como ha vinto in trasferta a Cremona e ha ottenuto il pass per la più importante competizione continentale, scavalcando il Milan, sconfitto in casa dal Cagliari.

In totale ventinove squadre si sono qualificate direttamente per la fase a gironi, mentre gli ultimi sette posti saranno assegnati tramite i turni preliminari, che culminano nei play-off di agosto.

Al momento dei sorteggi, previsti per il 27 agosto, il Como sarà inserito nella quarta fascia, l’ultima, cosa scontata per una formazione esordiente in Champions e in Europa.

Tra le possibili avversarie, i più grandi nomi: le spagnole Real Madrid, Atletico e Barcellona, le inglesi Liverpool, Arsenal, Manchester City e Manchester United, i campioni del Paris Saint Germain, i tedeschi Bayern Monaco, Stoccarda e Borussia Dortmund, i portoghesi del Porto e gli olandesi del Psv. L’Italia, oltre che dal Como, sarà rappresentata da Inter, Napoli e Roma.

La finale sarà allo stadio Metropolitano di Madrid sabato 5 giugno 2027. Sarà la seconda volta per questo impianto, casa dell’Atletico dal 2017. Qui, nel 2019, il Liverpool ha sconfitto il Tottenham per 2-0 conquistando il suo sesto titolo.

Intanto l’attenzione è tutta sui Mondiali, che stanno per scattare in Nord America. Gli appassionati del Como avranno tre giocatori da seguire, tutti, peraltro al centro dell’interesse di un calciomercato decisamente spumeggiante.

Nico Paz è stato convocato per l’Argentina, che farà parte del girone J con Algeria, Austria e Giordania. La prima sfida il 16 giugno contro l’Algeria a Kansas City.

Martin Baturina è stato chiamato dalla Croazia, sorteggiata nel girone L con Inghilterra, Ghana e Panama. L’esordio contro l’Inghilterra il 17 giugno ad Arlington.

Infine Assane Diao, chiamato dal Senegal e finito nel gruppo I con Francia, Iraq e Norvegia. La prima partita sarà contro la Francia East Rutherford il 16 giugno.