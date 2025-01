Due episodi violenti in due giorni alla mensa di solidarietà di via don Guanella a Como. Dopo la lite sfociata in una coltellata avvenuta mercoledì sera intorno alle 20, ieri una volante della polizia è stata chiamata intorno alle 19, nel corso delle somministrazioni dei pasti, per la segnalazione di un uomo molesto e considerato, dalla direzione dell’istituto, indesiderato per una serie di comportamenti che lo hanno visto, nel tempo, protagonista di violente liti e ferimenti avvenuti anche con l’utilizzo di un coltello, nei confronti di altri commensali.

Gli agenti, una volta arrivati, hanno raccolto le informazioni sul conto dell’uomo, un 24enne egiziano in regola con il soggiorno e residente in città, già noto alla giustizia. Con una perquisizione personale, i poliziotti gli hanno trovato addosso un lungo coltello con una lama di 20 centimetri. Portato in questura, il giovane è stato denunciato a piede libero per il possesso illegale dell’arma.