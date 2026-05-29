I cani fiutano la droga nascosta in casa, 48enne arrestato dai carabinieri

Armi e droga in casa, arrestato dai carabinieri un 48enne di origine tunisina residente ad Alta Valle Intelvi. Determinante per trovare la droga il fiuto di Roxi e Cooper, pastori tedeschi del nucleo cinofili di Casatenovo, intervenuti con i militari dell’Arma della stazione di Centro Valle Intelvi per eseguire un decreto di perquisizione disposto dal tribunale di Como. Il fiuto dei cani ha permesso di scoprire 7 grammi di cocaina nascosti in casa. Trovato e sequestrato anche un fucile calibro “22” detenuto illegalmente dal 48enne. L’uomo è stato arrestato. Processato oggi con rito direttissimo, rimarrà agli arresti domiciliari fino alla prossima udienza.