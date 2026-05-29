Premio “Rosa Camuna” 2026 a Palazzo Lombardia: menzione speciale all’Associazione Amici di Claudio

In occasione della Festa della Lombardia, appuntamento dedicato all’identità, alla cultura e alle eccellenze del territorio, a Palazzo Lombardia si è tenuta la cerimonia di conferimento del Premio Rosa Camuna, la più alta onorificenza attribuita dalla Regione. Una menzione speciale è stata conferita all’Associazione Amici di Claudio, realtà nata nel 2008 dopo la tragica scomparsa del giovane Claudio Brunetti, che perse la vita a soli 15 anni nelle acque del Lago di Como, a Piona, nell’estate dell’anno precedente.

Attraverso eventi, manifestazioni e iniziative solidali, l’Associazione raccoglie fondi destinati a sostenere le attività di salvataggio e sicurezza sulle rive dell’Alto Lago di Como. Presenti alla cerimonia di consegna anche il consigliere regionale dell’Alto Lago Gigliola Spelzini e il sottosegretario all’Autonomia di Regione Lombardia Mauro Piazza. “Questa onorificenza rappresenta non solo un premio a un’associazione straordinaria, – ha detto Spelzini – ma soprattutto il riconoscimento di un esempio autentico di amore, coraggio e senso civico. Patrizia Gobbi ha saputo trasformare il dolore più grande che una madre possa vivere in una missione concreta a favore degli altri”.

Il consiglio regionale ha ricevuto 220 candidature e sono stati assegnati 5 premi ‘Rosa camuna‘ e 10 menzioni, ai quali si aggiungono i riconoscimenti attribuiti dal presidente Fontana: 2 premi speciali, 10 premi tematici e 8 menzioni.

Tra coloro che hanno ricevuto l’onorificenza, la professoressa Chiara Mocchi, accoltellata da un alunno nella scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, “per lo straordinario esempio di umanità, responsabilità educativa e forza morale dimostrato nel contesto scolastico”. Un premio alla memoria è stato assegnato a Gian Marco Moratti, “per l’impegno costante a sostegno della comunità di San Patrignano” e un premio speciale è andato al professor Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. Tra coloro che hanno ricevuto i premi tematici del presidente, il presentatore televisivo Gerry Scotti e la scrittrice Sveva Casati Modigliani.

Sul palco a consegnare i riconoscimenti, il presidente della Regione Attilio Fontana, il presidente del consiglio regionale Federico Romani e il presidente del Senato Ignazio La Russa.