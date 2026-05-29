Venerdì di disagi per lo sciopero generale: a rischio trasporti, scuola e sanità

Venerdì nero a causa dello sciopero generale indetto per oggi, che coinvolge i settori trasporti, scuola e sanità. L’agitazione, iniziata per il trasporto ferroviario ieri alle 21, proseguirà fino alle 21 di oggi. In vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”.

Per quanto riguarda i mezzi Atm, nonostante lo sciopero, le 5 linee della metropolitana a Milano restano in funzione, la linea 2 e la 3 con un percorso limitato: la M2 è aperta soltanto tra le stazioni di Abbiategrasso e Gobba, la M3 tra Centrale e San Donato.

Lo sciopero potrebbe avere ripercussioni anche sulla scuola, dove in base all’adesione del personale le lezioni potrebbero non essere garantite, e sulla sanità del territorio. L’Asst Lariana ha comunicato che in caso di adesione da parte del personale, i servizi di emergenza e pronto soccorso restano comunque garantiti. Potrebbero invece verificarsi disagi per tutte le attività non urgenti, come visite ambulatoriali, esami diagnostici e interventi programmati.