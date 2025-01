(ANSA) – TREVISO, 14 GEN – Un’azienda di Treviso, la Pilosio, società friulana controllata dalla Euredile Ponteggi di Paese, nel trevigiano, aveva aperto un bando per assumere cinque saldatori. All’invito, come riporta il Corriere del Veneto, hanno risposto solo donne, che sono state regolarmente assunte. E’ meno faticoso – spiegano – gli orari sono più normali, il sabato e la domenica non si lavora e si guadagna un bel po’ di più rispetto ad un forno o una pasticceria. Chiara Ascari, 24 anni, assieme alle colleghe di età compresa tra i 21 e i 53 anni, si occipano di una importante sezione della produzione dell’azienda che realizza casseforme e sistemi sospesi per l’edilizia. "Nel primo colloquio di lavoro – racconta Ascari – mi avevano assicurato che non mi avrebbero messo sopra una saldatrice e io ho detto ‘peccato’. Hanno colto la palla al balzo, dopo un periodo di formazione opero con grande soddisfazione". (ANSA).