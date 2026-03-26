Riqualificazione della piscina di via Del Dos, Nessi: “Senza la vasca piccola peggiora il servizio”

Mentre la giunta di Palazzo Cernezzi, dopo tre anni e mezzo di chiusura dell’impianto, ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione della piscina di via Del Dos a Como, dalle opposizioni, e precisamente da Svolta Civica, arrivano le prime critiche. Il consigliere Vittorio Nessi ha presentato un’interrogazione in vista del prossimo consiglio comunale, in programma lunedì 30 marzo.

Secondo quanto previsto dal progetto, “mentre la vasca grande sarà recuperata con interventi di calcestruzzo e protezione delle armature, – osserva Nessi – la vasca piccola attuale verrà totalmente demolita. Al suo posto verrà realizzato un percorso Kneipp, un trattamento idroterapico basato sull’alternanza di immersione in acqua calda e fredda, reso possibile tramite due vasche accessibili solo tramite gradini, per un totale di quattro scale da sei gradini. Quanto possa servire, in una struttura riabilitativa, un percorso con le scale è facile immaginarlo, – sottolinea il consigliere di Svolta civica – anche perché a Lurate Caccivio, a pochi chilometri da Como, esiste già un percorso Kneipp aperto a tutti e gratuito”.

Nessi mette dunque in evidenza come, con il nuovo progetto, venga meno “la possibilità di un percorso riabilitativo fondato su due vasche, nel quale quella piccola appare necessaria per motivi terapeutici, di personalizzazione della terapia, di efficacia e di sicurezza. È noto che la vasca piccola – spiega il consigliere – serva per neonati prematuri o persone con disabilità molto gravi. Il peggioramento del servizio è evidente con esclusione di una grande parte degli utenti destinatari della struttura”.

Nell’interrogazione si chiede quindi se il sindaco e la giunta intendano adottare provvedimenti urgenti per garantire la tutela e la continuità dei percorsi terapeutici per i pazienti che risultano oggi privati dell’utilizzo della piscina piccola e se intendano valutare il ripristino della vasca piccola o l’individuazione di soluzioni alternative.