Vento fortissimo, il picco regionale a Canzo: raffica a 129,6 chilometri orari

Raffica di vento a Canzo con il picco assoluto della Lombardia. Tutta la regione, come è stato anticipato, oggi è spazzata dal vento, con un il primato di velocità toccato nel paese del Comasco.

I sensori dell’Agenzia Arpa hanno registrato una raffica proveniente da nord-ovest di 129.6 chilometri orari questa mattina alle 8.50. Canzo inn generale ha offerto numeri significativi, con velocità media su 10 minuti di 58.7 km/h.

Quello di oggi non è però un record per la località del Triangolo Lariano. A mezzogiorno del 30 dicembre 2018 si sono toccati gli 88.6 km/h di velocità media nei 10 minuti; la massima raffica mai registrata a Canzo, 139.7 km/h, è stata segnalata il 25 marzo 2019.

La ventilazione – spiega Arpa Lombardia – resterà sostenuta anche nel corso della giornata. Si raccomanda prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle aree più esposte.

I venti massimi per provincia in Lombardia

Sondrio: Madesimo, Passo Spluga: media su 10 minuti 77.7 km/h, raffiche fino a 100.8 km/h

Varese: Veddasca, Monte Cadrigna: media su 10 minuti 44.3 km/h, raffiche fino a 111.6

Como: Canzo: velocità media su 10 minuti 58.7 km/h, raffiche fino a 129.6 km/h

Lecco: Valmadrera: media su 10 minuti 35.2 km/h, raffiche fino a 90 km/h

Bergamo: Passo San Marco: media su 10 minuti 43.6 km/h, raffiche fino a 104.4 km/h

Brescia: Collio Memmo media su 10 minuti 69.1 km/h, raffiche fino a 97.2 km/h

Milano: Abbiategrasso: media su 10 minuti 38.2 km/h, raffiche fino a 72 km/h

Lodi: Cavenago d’Adda: media su 10 minuti 35.3 km/h, raffiche fino a 50.4 km/h

Cremona: Cremona: media su 10 minuti 38.7 km/h, raffiche fino a 64.8 km/h

Mantova: Gonzaga: media su 10 minuti 41.4, raffiche fino a 61.2 km/h

Pavia: Passo del Giovà: media su 10 minuti 49 km/h, raffiche fino a 90 km/h”.