Sciopero ATM e scuola, venerdì 27 si fermano bus e metro a Milano ma non i treni

Domani, venerdì 27 marzo, sarà giornata di scioperi in Lombardia, con possibili ripercussioni soprattutto sul trasporto pubblico locale e sulla scuola. A Milano si ferma per 24 ore il servizio di ATM: metro, bus e tram saranno a rischio in particolare tra le 8.45 e le 15 e poi dalle 18 fino al termine delle corse. Disagi previsti anche in Monza e Brianza sulla rete Net, dove lo stop è in programma dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 fino a fine turno.

Non sono invece previsti scioperi ferroviari regionali: i treni dovrebbero circolare regolarmente, anche se si consiglia comunque di verificare eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio

Scioperano anche scuole e giornalisti

Oltre ai trasporti, domani potrebbero rimanere chiuse anche alcune scuole per lo sciopero indetto dal sindacato Sisa, lo stesso vale per i giornalisti che incroceranno le braccia per il rinnovo del contratto nazionale.