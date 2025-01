(ANSA) – CAGLIARI, 23 GEN – I 40 migranti sbarcati questa mattina al porto di Olbia, dopo il trasbordo dalla Ocean Vicking al largo di Tavolara, saranno ospitati in diverse città della Sardegna secondo la ripartizione decisa dalla Prefettura di Cagliari in base alla disponibilità di posti nelle strutture. In tutto sono arrivati nell’Isola 28 minori non accompagnati e dodici persone che fanno parte di cinque nuclei familiari. Quindici minori arrivati da soli andranno a Sassari, 5 a Oristano e 8 a Nuoro. A Cagliati arriveranno invece i 12 migranti delle cinque famiglie, in parte composte da donne sole, una in avanzato stati di gravidanza, con figli e nipoti. I minori sono in tutto sei, tre sotto l’anno di età, cinque donne e un uomo. (ANSA).