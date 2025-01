Frana sulla strada provinciale a Valbrona. Crollato, probabilmente per la pioggia intensa, un muro di un edificio privato. I detriti hanno invaso la strada, fortunatamente in un momento in cui non c’erano veicoli in transito.

Chiusura temporanea e poi probabile senso unico alternato per i lavori di rimozione dei detriti, messa in sicurezza e ripristino della strada.