(ANSA) – ROMA, 28 GEN – Il veloce passaggio di una perturbazione sul Mediterraneo centrale porterà piogge e temporali sulle regioni del Sud, con fenomeni più intensi in particolare sui settori ionici di Sicilia, Calabria e Puglia. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. Dal mattino di domani sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Calabria e Puglia, in particolare sui settori centro-orientali dell’isola e su quelli ionici e meridionali delle altre due regioni. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per la giornata di domani allerta gialla sull’Alto Adige e su settori di Veneto, Emilia-Romagna, Puglia, Calabria e Sicilia. (ANSA).