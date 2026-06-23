Como, buca sul Lungolago e tombinature ammalorate: intervento definitivo in fase di progettazione

Dietro la voragine che si è creata sul Lungolago di Como lo scorso maggio si nascondeva un problema più serio che riguarda le tombinature davanti all’attraversamento pedonale di piazza Cavour.

Il consiglio comunale ieri sera ha approvato all’unanimità la spesa di 16mila euro stanziata per l’intervento di somma urgenza realizzato per mettere in sicurezza la grossa buca. “Una soluzione necessaria ma che sapevamo essere temporanea”, ha sottolineato l’assessore ad Ambiente e Protezione civile Michele Cappelletti in consiglio. “Le verifiche effettuate dai tecnici comunali hanno evidenziato che il problema non riguardava semplicemente il manto stradale, – ha spiegato – ma la tombinatura sottostante che convoglia le acque verso il lago. Una tombinatura molto datata, che presenta delle criticità diffuse che richiedono un intervento strutturale più ampio: le murature laterali della roggia risultavano ammalorate, le lastre di copertura presentavano fessurazioni e le continue oscillazioni del livello del lago avevano provocato lo svuotamento del materiale sottostante. Sotto la strada si stava creando un vuoto progressivo – ha spiegato l’assessore – A conferma di questo, negli ultimi giorni si è verificato un nuovo piccolo cedimento, attualmente circoscritto a un foro di circa 10 centimetri di diametro, situato lateralmente rispetto all’area interessata dall’intervento di maggio. Per garantire la sicurezza, – ha proseguito Cappelletti – è stato immediatamente coperto con una lastra d’acciaio ed è costantemente monitorato dai nostri tecnici. Gli uffici comunali hanno già avviato la fase di progettazione dell’intervento definitivo, che consentirà di affrontare in modo organico e risolutivo le problematiche della tombinatura, garantendo nel tempo la sicurezza dell’area del Lungolago”.

Un intervento, che porterà a intubare la roggia, che nelle intenzioni dell’amministrazione è previsto per la fine di agosto, prima dell’inizio delle scuole. Il cantiere riguarderà in momenti diversi tutte e tre le corsie del Lungolago e porterà alla chiusura parziale della carreggiata, con inevitabili disagi per gli automobilisti.