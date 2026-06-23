Casate, l’apertura del lido con le tariffe anti-maranza. I cittadini: “Esagerato il raddoppio”

Piscina di Casate, da oggi le tariffe anti-maranza.

Fino allo scorso anno l’ingresso giornaliero costava 7 euro, ora13. Cambia anche il ridotto che da 4 passa a 7 euro. Introdotta la possibilità dell’ingresso solo mattutino. Previsto un braccialetto per differenziare. Non sono previste scontistiche per famiglie o per i residenti. Le uniche agevolazioni si riferiscono ad anziani, disabili e gruppi.

Per una famiglia di quattro persone (due adulti e due bambini) si arriva a spendere 40 euro, se poi si aggiunge il lettino e il pranzo il conto è presto fatto.

Aumento delle tariffe e introduzione di un servizio di sicurezza queste le richieste poste al Comune dai dipendenti della struttura per motivi di sicurezza visti i trascorsi della stagione scorsa, quando è stato necessario anche l’intervento dei carabinieri in alcuni casi. “O così o non si apriva” ha detto il sindaco di Como, Alessandro Rapinese. Ma alzare i costi servirà? I cittadini ammettono i problemi ma sono scettici sulle soluzioni.

Costi più alti ma, e questa è la critica principale, pochi miglioramenti rispetto allo scorso anno tra chiusura il lunedì, manutenzione carente e impossibilità di utilizzare per il nuoto libero le vasche interne al pomeriggio. Dalle 14 resta a disposizione solamente la piscina esterna.

Nel primo giorni di apertura regnava la tranquillità, bisogna vedere come andrà la stagione.