Tratta ferroviaria Arosio-Erba: prolungati fino al 2 agosto i lavori di manutenzione straordinaria

Proroga di un mese per i lavori di rinnovo e risanamento della tratta Arosio-Erba sulla linea Seveso-Asso di Ferrovienord, avviati lunedì 30 marzo e in programma inizialmente fino a domenica 28 giugno. Il cantiere proseguirà fino a domenica 2 agosto.

Gli interventi, che prevedono la sostituzione di rotaie e traverse, in questo periodo richiedono l’interruzione notturna della circolazione dalle 22 alle 5 sulla tratta Arosio-Asso e comportano durante il giorno una riduzione di capacità dell’infrastruttura. Per questo, rimangono confermate le modifiche al servizio della linea R16 Milano-Asso: in conseguenza dei lavori, le corse Milano Cadorna-Asso circolano fra Milano e Asso con lievi rimodulazioni d’orario; le corse Milano Cadorna-Erba circolano fra Milano e Merone, mentre tra Merone ed Erba sono sostituite dai bus.

Le lavorazioni si svolgono prevalentemente in orario notturno per limitare le modifiche al servizio ferroviario lungo la tratta. Le operazioni di carico e scarico dei materiali vengono svolte invece durante il giorno al terzo binario della stazione di Erba e ai binari tronchi della stazione di Merone. “Ferrovienord – fanno sapere – adotta tutte le misure possibili per contenere rumori e polveri e arrecare il minor disturbo possibile alla popolazione residente nelle tratte interessate dai lavori”.

Le informazioni sulle modifiche sono disponibili su trenord.it e sulla App.