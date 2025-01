Fermata del bus soppressa da ieri e reti da cantiere spostate per poter procedere con i lavori che dovrebbero entrare nel vivo, meteo permettendo, tra domani e giovedì con conseguente riduzione di carreggiata. Sul lungolago – tra piazza Cavour e i giardini – dopo l’ordinanza con le modifiche per il trasporto pubblico e la viabilità si procede con le operazioni finali che prevedono anche gli interventi in capo al Comune per quanto riguarda la pista ciclabile, il marciapiede e le finiture sugli arredi urbani. Le limitazioni – ordinanza alla mano – proseguiranno fino alla fine di febbraio.

Il cantiere, alla luce di un inizio di settimana all’insegna del maltempo non è ancora entrato nel vivo.

I cambiamenti temporanei alla viabilità – come detto – sono necessari per la realizzazione delle opere di arredo sulla passeggiata. Un intervento che dovrebbe finalmente portare verso la chiusura del cantiere infinito delle paratie.

I lavori prevedono la chiusura di una corsia di marcia, quella adiacente al marciapiede dalla parte del lago, a partire da via Fratelli Cairoli fino a viale Cavallotti, con il restringimento della carreggiata. Soppressa la corsia di marcia preferenziale dedicata agli autobus diretti verso via Cairoli. Eliminata temporaneamente la fermata. Tutte le modifiche di percorso dei bus sono consultabili sul sito www.asfautolinee.it.

Per ridurre i disagi alla viabilità, anche la corsia dei bus quindi viene destinata al traffico ordinario, in modo che restino comunque attive due corsie per i veicoli, in direzione dello stadio Sinigaglia.