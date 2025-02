(ANSA) – ROMA, 01 FEB – "Quando un governo si occupa di sicurezza nazionale o di interesse nazionale, non deve e non può guardare alla momentanea convenienza politica e, rimanendo nel giusto e nel solco della Costituzione, è tenuto a fare ogni cosa serva per tutelare la nazione. L’Italia viene prima di qualunque calcolo di opportunità politica. Usare questo dovere istituzionale per un attacco politico non è un danno per il governo ma, a mio avviso, per l’Italia". Così su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto. (ANSA).