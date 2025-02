(ANSA) – VERBANIA, 03 FEB – I funzionari dell’agenzia delle dogane e dei monopoli e i militari della guardia di finanza di Verbania hanno sequestrato 40 chilogrammi di foglie di khat rinvenuti, divisi in 200 mazzetti di foglie fresche, tra i bagagli in un’auto controllata al valico stradale di Iselle di Trasquera, nel Verbano-Cusio-Ossola, al confine con la Svizzera. La sostanza stupefacente era avvolta in fogli di carta assorbente. La persona alla guida dell’auto è stata trovata in possesso di una modica quantità di marijuana. Il khat è una droga stimolante, dagli effetti simili a quelli di un’anfetamina, derivata da un arbusto nativo dell’Africa orientale e del sud della penisola arabica. Di norma, si legge sulla scheda dedicata al khat nella sezione antidroga del sito del ministero dell’Interno, un individuo consuma 100-200 grammi di foglie alla volta. (ANSA).