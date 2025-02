Como-Napoli allo stadio Sinigaglia e provvedimenti viabilistici già in vigore. Ad accompagnare il match in programma domenica alle 12.30 allo stadio cittadino una serie di limitazioni che riguardano l’area di sosta intorno all’impianto e lo spazio a Lazzago.

La polizia locale ha diffuso i provvedimenti già scattati oggi alle 12.30 e che saranno in vigore fino a fine match.

Divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie attorno allo stadio e poi nella giornata di domenica si aggiunge il divieto di circolazione. Tra l’area dei giardini a lago, viale Vittorio Veneto e largo Borgonovo divieto di transito anche per i pedoni.

Sempre nel giorno della gara divieto di sosta con rimozione forzata anche nell’area di Lazzago in via Colombo, vicino alla stazione ferroviaria Grandate – Breccia, a eccezione delle auto dei tifosi della squadra avversaria.

Non solo viabilità e sosta misure di sicurezza rinforzate in vista di Como-Napoli. La questura di Como, in coordinamento con la prefettura, ha disposto il rafforzamento dell’impianto di sicurezza già esistente con un rilevante rinforzo di uomini di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.

In particolare incrementati i punti di filtraggio dei veicoli per favorire l’arrivo dei tifosi ospiti nell’area predisposta all’accoglienza a Grandate. Poi il successivo trasporto verso lo stadio. Rinforzati, anche a cura delle Fiamme Gialle, i controlli amministrativi e anti abusivismo e i filtraggi ai tornelli con un maggior numero di steward e con ulteriore personale delle forze di polizia.