Turno infrasettimanale per la Pallacanestro Cantù. La formazione brianzola torna in campo dopo la sosta per le nazionali. Oggi alle 20.30 al Paladesio è in programma la sfida contro la Libertas Livorno. Alla vigilia della 30esima giornata i canturini sono al terzo posto in classifica, alla pari con Rieti, a sei lunghezze di distanza dalla capolista Udine. Livorno è invece in lotta per non retrocedere.



Alla vigilia della partita contro la squadra toscana, queste le parole di coach Nicola Brienza, allenatore dell’Acqua S.Bernardo. “Dopo questa mini-pausa che ci è servita per ricaricare le energie, al netto delle assenze forzate dei nazionali e di qualche acciacco, ci apprestiamo a ricominciare il campionato contro Livorno. Di fronte ci sarà una squadra che sta lottando in maniera importante per provare a raggiungere i propri obiettivi. Livorno viene da un periodo negativo dal punto di vista dei risultati, ma le prestazioni che ha messo in campo sono state tutt’altro che negative: ha perso solo negli ultimi contro Brindisi e ha disputato una gagliarda partita a Udine, giocandosela per quasi 40 minuti. Adesso che siamo arrivati nell’ultimo rush della stagione regolare, dovremo mantenere un livello altissimo di concentrazione fisica e mentale”.