(ANSA) – TRIESTE, 02 MAR – Prima di salire a bordo c’è il tempo per scattare un selfie davanti alla nave scuola "più bella del mondo". E, una volta finito il tour, qualche visitatore continua ad attardarsi per ammirare ancora una volta dal basso l’imponenza dell’Amerigo Vespucci. E’ il giorno delle visite riservate al pubblico. Fin dal mattino lungo le Rive di Trieste – dove la nave scuola della Marina militare è attraccata ieri al termine del tour mondiale – si formano lunghe file di appassionati. Alcuni vestiti in maschera, vista la concomitanza con i festeggiamenti del Carnevale. Le prenotazioni online sono andate esaurite in poche ore. Dalla nave scendono gruppi di amici, coppie, famiglie, persone di tutte le età. "Molto suggestivo", afferma una mamma triestina salita a bordo con il figlio. "Ma ieri è stato ancora più bello – ammette – perché abbiamo partecipato alla boat parade e abbiamo seguito l’arrivo del Vespucci dal mare". Entusiasta anche una coppia di giovani che, appena scesa, si fa scattare una foto ricordo dagli amici. Anche lui, racconta, ieri era in mare per la boat parade. Tra i visitatori ci sono due gemelli di 10 anni. Sono arrivati con i genitori dal Friuli Collinare e sono saliti a bordo anche della Nave Trieste. Per loro il saluto al Vespucci è solo un arrivederci. Mentre scattano le ultime foto con i loro tablet i genitori raccontano: "Hanno già deciso che da grandi diventeranno marinai e quindi sono pronti a risalire sulla Vespucci come cadetti". (ANSA).