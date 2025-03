E’ morto in ospedale il 67enne di Rovello Porro coinvolto mercoledì scorso in un gravissimo incidente in bicicletta in paese, nel sottopasso in via Vittorio Veneto. Era ricoverato in condizioni critiche a Varese e purtroppo nella giornata di oggi si sono spente le speranze.

Loris Perin, mercoledì mattina, mentre era in sella alla sua bicicletta, per cause ancora da chiarire si è scontrato con una donna che a sua volta era in bicicletta.

Nell’impatto, l’uomo ha riportato un grave trauma cranico e al volto. E’ stato trasportato all’ospedale di Varese con l’elicottero e ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche. Purtroppo dopo due giorni dall’ospedale è arrivata la notizia più tragica.

Grande dolore e cordoglio a Rovello Porro per la morte di Loris. Decine i messaggi di ricordo e di vicinanza alla famiglia del 67enne, molto conosciuto in paese.