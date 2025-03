Secondo bando per il luna park di Como. Il Comune, come disposto da un’ordinanza del Tar, ha pubblicato un nuovo avviso di selezione per le giostre. Palazzo Cernezzi però ha già annunciato il contrattacco, con un ulteriore ricorso. Il 18 marzo intanto è già fissata una udienza al Consiglio di Stato per entrare nei dettagli della contesa che vede contrapposti i giostrai e l’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Rapinese.

Il 5 marzo scorso, i giudici del tribunale amministrativo della Lombardia hanno ordinato al Comune di pubblicare il bando per il luna park sull’intera area di Muggiò abitualmente destinata alle giostre entro oggi. Diversamente, hanno scritto i giudici del Tar, avrebbe dovuto occuparsene un commissario.

Questa mattina, all’albo pretorio di Palazzo Cernezzi è stato pubblicato il nuovo bando per il luna park. Gli eventuali partecipanti però devono affrettarsi, perché la scadenza della gara è fissata per le 23.59 di martedì 11 marzo e ci sono dunque solo tre giorni per presentare la documentazione richiesta. Le giostre sono previste dal 5 al 27 aprile.

Nello stesso bando, Palazzo Cernezzi precisa a più riprese che la gara è stata pubblicata solo per eseguire l’ordine del Tar, ma che è volontà del Comune di Como proseguire la battaglia con un nuovo ricorso.

“Il presente avviso – è scritto nel documento firmato dal dirigente Valentino Chiarion – viene pubblicato unicamente al fine dell’ottemperanza delle misure attuative del giudicato cautelare, senza che ciò implichi acquiescenza a quanto disposto in sede cautelare dal Tar medesimo e fatti conseguentemente salvi ed impregiudicati gli esiti degli appelli proposti avverso la predetta ordinanza cautelare”. “La procedura oggetto del presente avviso – si legge ancora nel documento – dovrà comunque aversi per decaduta in dipendenza dagli esiti degli appelli proposti dal Comune di Como, qualora favorevoli al Comune medesimo”.

La fine della battaglia tra Palazzo Cernezzi e i giostrai sembra tutt’altro che vicina e resta ancora un punto interrogativo l’edizione 2025 del luna park, già annullato lo scorso anno.