(ANSA) – NAPOLI, 12 MAR – "Le risorse a disposizione per la bonifica e la rigenerazione urbana del sito dell’ex area Italsider sono in grado di coprire completamente tutti gli interventi di bonifica a terra, di bonifica a mare, gli interventi infrastrutturali e di realizzazione delle opere, tutte già con progettazione esecutiva approvata sia a livello territoriale che centrale". Lo ha affermato il sindaco di Napoli e commissario straordinario per Bagnoli, Gaetano Manfredi, nel corso della riunione della cabina di regia che si è svolta a Roma, alla presenza del ministro per il Sud, Tommaso Foti, e di tutti i soggetti coinvolti. Complessivamente le risorse appostate ammontano a 499 milioni a valere sulla programmazione 2014-2020 e 1,2 miliardi di euro sulla programmazione 2021-2027. Manfredi ha ricordato che la bonifica dell’ex Eternit dall’amianto è conclusa, mentre la bonifica del Parco dello sport è prevista per la fine del 2025 e tutte le restanti bonifiche a terra per la fine del 2027. Attualmente sono anche in corso le opere di demolizione dei resti di archeologia industriale di cui non è previsto il recupero. Parallelamente si procede con gli interventi infrastrutturali, da parte di privati, che riguardano il sistema fognario, idraulico e per la rete elettrica. Inoltre, è stata definita l’area su cui sorgerà il museo di Città della scienza che andò distrutto nell’incendio del 2013 ed è stata indetta una manifestazione d’interesse per il porto turistico ‘Marina di Nisida’, che ricade in parte nell’area Sin, in parte in area del territorio del Comune e in parte dell’Autorità portuale. (ANSA).