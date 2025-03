(ANSA) – CHIUSAVECCHIA, 15 MAR – Una famiglia composta da due adulti e due minori è stata sfollata, nell’entroterra di Imperia a causa di vasto movimento franoso dovuto alla persistente pioggia degli ultimi giorni. La frana sta interessando dal pomeriggio di ieri una vasta porzione di terreno sovrastante l’abitazione sfollata e una strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che al termine di un sopralluogo hanno reso momentaneamente inagibile l’edificio, in previsione di un aggravarsi delle condizioni atmosferiche. Sul posto sono anche intervenuti il sindaco di Chiusavecchia Luca Vassallo e il personale Anas, che ha predisposto il senso unico alternato sulla provinciale. Per le persone sfollate il sindaco ha trovato una sistemazione temporanea, in attesa di un sopralluogo tecnico e della messa in sicurezza del terreno a rischio. (ANSA).