Cantù perde a Udine: la salvezza passa dalla prossima sfida con Treviso

Per la salvezza di Cantù diventa decisiva la gara interna di domenica prossima contro Treviso. La decisiva partita in trasferta a Udine è stata infatti vinta dai friulani con il punteggio di 95-83. Match che ha visto i padroni di casa sempre in vantaggio, una sfida in cui i brianzoli puntavano al successo per chiudere definitivamente la questione della permanenza in serie A.

A due turni dalla fine – ma nell’ultima giornata l’Acqua S.Bernardo osserverà un turno di riposo – Cantù ha quattro punti di vantaggio su Treviso e Sassari. Treviso in questo turno è attesa dalla sfida di Brescia, Sassari non scende in campo. In questa situazione l’incontro di domenica prossima con Treviso assume un rilievo assolutamente decisivo.

Il tabellino

UDINE–CANTÙ 95 – 83 (19-17, 25-21, 27-24, 24-21)

APU Udine: Christon 20, Spencer 8, Hickey 11, Pavan N.E., Mekowulu 14, Da Ros 6, Biasutti N.E., Bendzius 12, Dawkins 17, Calzavara 6, Mizerniuk N.E., Ikangi 1. Allenatore: Adriano Vertemati

Acqua S.Bernardo Cantù: Chiozza 13, Moraschini 12, De Nicolao 12, Ballo 16, Molteni N.E., Sneed 4, Basile 2, Fevrier 2, Green 13, Okeke 9. Allenatore: Walter De Raffaele

Arbitri: Giovanetti, Bartoli, Paglialunga.