Coach De Raffaele e lo stop in Friuli: “Udine ha meritato la vittoria”

Coach Walter De Raffaele, tecnico di Cantù, dopo lo stop nella gara in Friuli riconosce i meriti degli avversari. “Udine ha meritato questa vittoria perché, tranne per alcuni momenti nel secondo quarto, ha sempre comandato il gioco e l’inerzia è sempre stata nelle sue mani” ha spiegato l’allenatore dei brianzoli.

“Abbiamo provato diversi quintetti e situazioni, per coprire assenze e serate negative di alcuni, ma non c’è mai stata quella scintilla per riaccendere a livello emotivo una partita iniziata in salita – ha concluso De Raffaele – Dobbiamo avere la capacità di recuperare fisicamente, cancellare e analizzare quello che non è andato, per cercare di essere pronti per la prossima gara. Giocheremo davanti al nostro pubblico, questo spero ci dia un po’ delle energie che ci sono mancate stasera”.