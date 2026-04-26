Pellegrinaggio a Lourdes con la Diocesi, ultimi posti disponibili

Ci sono ancora posti disponibili per il pellegrinaggio a Lourdes con il vescovo di Como, Oscar Cantoni. Il viaggio è in programma dal 18 al 21 maggio prossimi. Info e prenotazioni si possono ricevere presso la propria parrocchia oppure presso il Servizio diocesano pellegrinaggi al numero telefonico 031.3312232 (martedì e giovedì mattina). La quota di partecipazione è di 810 euro (supplemento di 200 euro per la camera singola).

Il programma

1° GIORNO – LUNEDI 18 MAGGIO 2026 : ITALIA – LOURDES

Ritrovo nei luoghi stabiliti e trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Operazioni di imbarco e partenza per Lourdes. Arrivo a trasferimento in albergo.

Assegnazione e sistemazione nelle camere, pranzo. Nel pomeriggio apertura del pellegrinaggio e saluto alla Grotta. Partecipazione alla Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo Oscar.

Ore 18: recita del Santo Rosario alla Grotta. Cena e pernottamento in albergo



2° GIORNO – MARTEDI 19 MAGGIO 2026 : LOURDES

Colazione in albergo. Celebrazione della Santa Messa alla Grotta, tempo a disposizione per confessioni o devozioni personali. Pranzo in albergo. Pomeriggio tempo libero oppure visita guidata alle Basiliche.

Ore 16 Via Crucis. Cena in albergo. Ore 21 Fiaccolata



3° GIORNO – MERCOLEDI 20 MAGGIO 2026 : LOURDES

Colazione. Ore 9.30 Santa Messa Internazionale nella Basilica sotterranea di San Pio X. Pranzo in albergo.

Nel pomeriggio Ore 14.30 tempo libero oppure visita ai luoghi di Santa Bernadette.

Ore 17 Processione Eucaristica. Cena e pernottamento in albergo.



4° GIORNO – GIOVEDI 21 MAGGIO 2026 : LOURDES – ITALIA

Colazione. Celebrazione della Santa Messa di chiusura del pellegrinaggio. Pranzo in albergo. Carico bagagli sul pullman e trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro.