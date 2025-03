(ANSA) – PORDENONE, 15 MAR – "In uno dei prossimi Consigli dei ministri, proporrò di estendere la misura dell’arresto in flagranza di reato alle aggressioni nei confronti del personale scolastico". Lo ha annunciato, a Pordenone, a margine di un evento elettorale, il ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara, che già nelle scorse settimane aveva reso noto il proprio orientamento, dopo il preoccupante aumento di episodi in tutta Italia. Il titolare del dicastero si trova in Friuli Venezia Giulia per lanciare le candidature del centrodestra alle amministrative di Monfalcone (Gorizia) e Pordenone. In mattinata ,sarà presente anche all’inaugurazione della nuova scuola primaria di San Giorgio della Richinvelda. (ANSA).