Sedicesimi di finale ai Mondiali 2026: tocca al Senegal di Assane Diao

Primo impegno nei sedicesimi di finale per un giocatore del Como ai Mondiali di calcio 2026 in Nord America.
Oggi alle 22 (ora italiana), infatti, si sfidano il Belgio e il Senegal di Assane Diao, attaccante biancoblù. Diao ha esordito ai Mondiali nella terza gara del girone preliminare, vinta dalla sua formazione per 5-0 contro l’Iraq.
Venerdì 3 luglio all’una di notte sarà la volta della Croazia di Martin Baturina (già in rete nel match contro l’Inghilterra), attesa dal derby europeo con il Portogallo di Cristiano Ronaldo.
Alla mezzanotte di sabato 4 luglio, infine, sarà la volta dell’Argentina di Nico Paz, che affronterà la sorpresa Capo Verde.