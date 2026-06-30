Presentato il progetto di legge per regolamentare la navigabilità delle acque interne lombarde

Presentato oggi a Palazzo Pirelli il progetto di legge per la regolamentazione della navigabilità delle acque interne, promosso dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Anna Dotti e Giacomo Zamperini.

“Un settore che, negli ultimi anni, ha visto il moltiplicarsi di situazioni di incertezza normativa. – commenta Dotti – L’obiettivo è introdurre una chiara regolamentazione, distinguendo in modo puntuale le varie tipologie di offerta, per garantire regole certe, sicurezza e diversificazione dei servizi. Tra gli interventi più significativi vi è una maggiore chiarezza nell’utilizzo delle infrastrutture, con una regolamentazione più ordinata dell’accesso ai pontili pubblici anche per il trasporto pubblico non di linea, nel rispetto delle priorità del servizio pubblico. Allo stesso tempo, – prosegue Dotti – vogliamo tutelare le acque interne, salvaguardandone il loro equilibrio ambientale, la qualità della vita dei cittadini che li vivono ogni giorno e garantendo spazi adeguati per le attività sportive e ricreative”.

“La navigazione è profondamente cambiata, mentre le regole sono rimaste ferme nel tempo – aggiunge Zamperini – Nel 2025 la navigazione pubblica di linea ha sfiorato i 6 milioni di passeggeri sul Lario. Parallelamente è aumentato in modo straordinario anche il sistema degli operatori privati. Una trasformazione che richiede un quadro normativo moderno, capace di accompagnare lo sviluppo del settore”.