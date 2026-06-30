ComoNExT guarda al futuro: l’obiettivo è arrivare a ospitare 150 aziende innovative

Un parco tecnologico che accoglie 130 aziende innovative, una parte delle quali, circa 50, è rappresentata da start up, avviate nello spazio dell’incubatore d’impresa, in molteplici settori, dalle tecnologie informatiche all’aerospazio fino all’illuminotecnica: tutto questo è ComoNExT, l’innovation hub di Lomazzo che assiste gli aspiranti imprenditori – l’età media è di 35 anni – nel muovere i primi passi, fornendo informazioni utili per lo sviluppo dell’idea e per l’accesso a bandi e finanziamenti. Uno spazio che diventa una community, dove gli imprenditori si possono scambiare informazioni, idee, e incontrare aziende e investitori esterni al parco.

L’obiettivo a breve termine – come spiega il presidente di ComoNExT Enrico Lironi – è arrivare ad ospitare oltre 150 aziende e ampliare così il parco. E’ già stato predisposto il piano industriale che in autunno approderà in consiglio e successivamente all’assemblea dei soci.