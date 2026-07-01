Alberto Moreno saluta il Como: “Insieme abbiamo scritto la storia”

Alberto Moreno lascia il Como. Notizia già nota e ora ufficializzata dallo stesso giocatore con un posto di ringraziamento sulla sua pagina Instagram. Un nuovo elemento d’esperienza (è nato nel 1994) che lascia il club dopo Sergi Roberto. Il tutto in attesa di nuovi colpi dopo la conferma di Nico Paz, notizia che ha fatto parlare del club biancoblù in tutto il mondo.

Due i colpi ora attesi da parte della società lariana: Luis Milla, centrocampista spagnolo classe 1994, in arrivo dal Getafe e Mattia Liberali, mezzala del 2007, nell’ultima stagione al Catanzaro, attualmente in Nazionale Under 19 agli Europei di categoria in Galles. Il Como sarebbe vicinissimo al giocatore protagonista dell’ultima serie B, nel mirino anche di Milan, Sassuolo e Juventus.

Il messaggio di Alberto Moreno

Ciao amici lariani

Due anni fa mi avete aperto le porte di casa vostra per entrare a far parte di un club che conoscevo poco, ma del quale avevo sentito parlare in modo meraviglioso.

Neanche nei miei sogni più belli avrei potuto immaginare tutto quello che abbiamo vissuto in queste due stagioni. Abbiamo raggiunto gli obiettivi, li abbiamo addirittura superati, centrando traguardi che sembravano impensabili. Abbiamo qualificato la squadra, per la prima volta nella sua storia, alla Champions League. E tutto questo all’interno di un club e di un gruppo di persone dove mi sono sempre sentito profondamente voluto bene, rispettato e supportato. Abbiamo sempre percepito il vostro affetto e il vostro incoraggiamento.

È arrivato il momento di salutarci, ma me ne vado con la serenità di aver dato tutto in campo e con la consapevolezza che, insieme, abbiamo scritto la storia.

Da oggi sarò un tifoso del Como in più e voi avrete sempre un posto speciale nel mio cuore.

Grazie di tutto e continuate a inseguire i vostri sogni.