(ANSA) – BOLZANO, 16 MAR – Sono salvi due alpinisti che questo pomeriggio sono stati investiti da una valanga sul Monte Fravort, in località Stoana, nei pressi di Frassilongo. I due stavano effettuando una salita, quando in un punto esposto del pendio, si è staccata la slavina. I due alpinisti – entrambi di 32 anni – hanno diversi traumi alle gambe, ma sono vivi, riporta la Rai di Trento. In vaste zone del Trentino Alto Adige, come anche lungo la cresta di confine, dopo le nevicate delle scorse ore il pericolo valanghe attualmente è marcato di grado 3 su 5. Le neve è arrivata alla fine di un inverno avaro di precipitazioni e con possibilità molto limitate di effettuare escursioni di scialpinismo. Secondo il bollettino valanghe, soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi le valanghe possono subire un distacco negli strati più profondi del manto nevoso e, a livello isolato, raggiungere grandi dimensioni, specialmente nelle zone poco frequentate al di sopra dei 2000 metri circa. Inoltre, le valanghe possono subire un distacco negli strati superficiali del manto nevoso con un debole sovraccarico. (ANSA).