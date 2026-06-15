Nico Paz, sempre più vicina la permanenza al Como

Nico Paz, sempre più vicina la conferma al Como anche nella prossima stagione. La rivelazione arriva da Espn, che dà conto di un colloquio tra il giocatore e il nuovo allenatore del Real Madrid, Josè Mourinho. Il tecnico non avrebbe dato garanzie di elevato minutaggio al giocatore, che non ha mai nascosto il desiderio di rimanere sul Lario. discorso che Paz avrà fatto nella circostanza al mister portoghese.

Il Real, con questa situazione, avrebbe deciso di lasciar crescere il centrocampista al Como, squadra che disputerà anche la Champions – quindi in un contesto ideale – per poi esercitare il diritto di “recompra” per la stagione 2027-2028.

Il biancoblù Nico Paz (foto Roberto Colombo)