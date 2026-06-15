Laurea magistrale honoris causa a Gerry Scotti, la cerimonia all’Università dell’Insubria

L’Università degli Studi dell’Insubria ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione a Gerry Scotti. La cerimonia si è svolta questo pomeriggio nell’Aula Magna del Rettorato, in via Ravasi 2 a Varese.

La proposta di conferimento è nata nell’ambito del Disuit, il Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio, che ha voluto riconoscere il contributo di Gerry Scotti al mondo della comunicazione, della televisione e del linguaggio popolare italiano. La delibera, secondo l’iter consueto, è stata approvata dal Senato accademico e dalla ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, che è stata presente all’evento.

“L’importanza del momento, la sacralità e il rispetto che questa istituzione prevede fanno sì che io sia emozionato come per quella laurea che non ho preso quarant’anni fa – ha detto Gerry Scotti a Etv – L’emozione, però, è la stessa. In questi anni, da quando ho iniziato, sono cambiate tante cose, da come sono fatti i giornali a come facciamo televisione. In questo lavoro non bisogna sentirsi mai paghi, mai arrivati, mai dottori o professori. Bisogna stare sempre dall’altra parte, essere sempre studenti”.