Como tra i progetti lombardi selezionati da Fondazione Cariplo con un contributo di 350mila euro

Como è tra i 15 progetti in Lombardia selezionati da Fondazione Cariplo con un contributo di 350mila euro. “Anziani al centro: una comunità che cura”: il progetto, con Acli Como Aps Capofila, è risultato tra i quindici progetti lombardi finanziati dal bando Welfare in Ageing di Fondazione Cariplo.

Il bando di Fondazione Cariplo per sostenere progetti dedicati all’invecchiamento della popolazione

Giunto alla terza annualità, il bando regionale mette a disposizione 5,55 milioni di euro per sostenere iniziative dedicate all’invecchiamento della popolazione e alla costruzione di un welfare sempre più vicino ai bisogni delle persone.

Il progetto “Anziani al centro: una comunità che cura” si fonda su una strategia che unisce prevenzione, prossimità e partecipazione. L’idea di fondo è costruire sul territorio un welfare comunitario, in cui istituzioni pubbliche, enti del terzo settore, servizi sanitari, famiglie, volontari e cittadini, cooperano per intercettare la fragilità, accompagnare gli anziani nei percorsi di cura e rafforzare le relazioni sociali.

L’obiettivo è fare rete tra soggetti diversi per rendere gli interventi più efficaci e accessibili, ma anche dare vita a un modello che sia replicabile nel resto della Lombardia, per sostenere la domiciliarità e migliorare la qualità della vita degli over 65.

Le parole del presidente Azzone

Il bando di Fondazione Cariplo si rivela così uno strumento importante per sostenere un welfare territoriale capace di rispondere alle sfide poste dall’invecchiamento della popolazione. “Abbiamo una popolazione in larga parte anziana e abbiamo una sola possibilità: gestire al meglio il fenomeno”, commenta Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo.

“Per questo – aggiunge – con i progetti di Welfare in Ageing vogliamo connettere, rafforzare e innovare i servizi a supporto delle persone anziane e delle loro famiglie facendo leva nel miglior modo possibile sulle risorse disponibili e con il coinvolgimento della comunità“.