(ANSA) – ROMA, 25 MAR – "È un momento particolare, in cui le relazioni internazionali stanno in parte forse mutando, ma io penso che rimangano delle cose solide, stabili, in base alle quali cercare anche di avere nuove idee da consegnare alla politica. Spesso vediamo in televisione le tifoserie, ma al paese non servono le tifoserie: al paese servono strategie, non tattiche, nelle quali si difendano gli interessi, nel nostro caso ovviamente italiani". Lo ha detto il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, aprendo i lavori del convegno a Montecitorio "Incontri strategici Italia e Francia – Come (ci) cambia la guerra e quali prospettive di pace". (ANSA).