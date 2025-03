(ANSA) – GORIZIA, 27 MAR – "Il grande messaggio e il valore simbolico della Capitale europea della cultura Nova Gorica-Gorizia devono essere una base anche per costruire politiche per il futuro". Lo ha detto Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, con deleghe alla Coesione e alle Riforme, intervenendo all’evento ‘Interreg Go!’ in corso di svolgimento a Gorizia. "Il lavoro che stiamo conducendo va in due direzioni – ha anticipato Fitto – da una parte adeguare gli attuali programmi della politica di coesione ai nuovi scenari che abbiamo di fronte, e dall’altra creare le condizioni per rafforzare questa politica nell’ambito della discussione che avremo nei prossimi mesi per il futuro bilancio". "La Commissione europea, in particolare la Direzione generale delle Politiche regionali, ha scelto Gorizia e Nova Gorica per questo importante evento Interreg, per dare un segnale di attenzione significativo, perché la politica transfrontaliera di cooperazione rappresenta in questa realtà un esempio importante in termini di risultati raggiunti", ha concluso. (ANSA).