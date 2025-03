(ANSA) – CAGLIARI, 27 MAR – E’ scomparso durante una discesa con il parapendio. Da ieri notte il soccorso alpino, i vigili del fuoco, la Guardia costiera e le forze dell’ordine stanno cercato di rintracciare Mauro Abis, 60 anni di Sardara, disperso tra le località di Scivu e Capo Pecora nel territorio di Arbus, nel Sud Sardegna. L’uomo si trovava con una comitiva di persone e durante una discesa con il parapendio è sparito. Gli amici hanno fatto scattare l’allarme, avviando le ricerche. Sul posto sono intervenuti tra ieri sera e oggi i tecnici del soccorso alpino delle stazioni di Iglesias, Cagliari e Medio Campidano e l’elicottero HH139B dell’80/o centro Sar (Search and Rescue) del 15/o stormo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. In campo anche i vigili del fuoco con un posto di comando avanzato e un automezzo con personale specializzato Tas (topografia applicata al soccorso), gli specialisti Saf, il nucleo sommozzatori che sta operando nelle acque della costa. In volo anche i droni del nucleo Sapr. Sul posto anche carabinieri e Guardia costiera. Al momento nessuna traccia del disperso. (ANSA).