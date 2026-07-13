Sgombero degli orti sociali, Gaddi (FI) contro Rapinese: “Degrado generalizzato del verde urbano”

Sulla vicenda dello sgombero degli orti sociali di via Tettamanti a Rebbio con la diffida agli anziani da parte del Comune, interviene con un video sui social il coordinatore provinciale e consigliere regionale di Forza Italia Sergio Gaddi.

Al sindaco Alessandro Rapinese che ha parlato di aree degradate, Gaddi replica: “Degrado negli orti? Mentre il verde urbano potrebbe sembrare quello dei peggiori bassifondi di Caracas. C’è un degrado generalizzato e loro – dice riferendosi a Rapinese e alla sua giunta -se la prendono con gli anziani, che sono stati cacciati anche dalla bocciofila. Hanno il coraggio di parlare di verde. Loro che dovrebbero diventare rossi per la vergogna. Adesso parlano di degrado negli orti, parlano di concessioni, ma si dimenticano che potrebbero essere rinnovate. Ma la beffa delle beffe – continua Gaddi – è rappresentata dai nuovi Giardini a Lago, una spianata senza un decoro, senza un’estetica. Non mi stupirei che nei Giardini mettessero i fiori di plastica, – conclude l’esponente di Forza Italia – perché nella loro visione estetica quelli forse vanno bene e non hanno bisogno di manutenzione”.