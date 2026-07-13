Montano Lucino: in auto pistola e cartucce, 26enne turco denunciato per porto abusivo di armi

La polizia di Stato durante i controlli a Montano Lucino ha denunciato un 26enne turco residente a Fino Mornasco per porto abusivo di armi. Stanotte durante i controlli nella zona di via Enzo Ratti – vicino al centro commerciale – gli agenti hanno controllato un’auto parcheggiata con le portiere aperte e tre uomini a bordo – due 26enni turchi e un 25enne afgano. Nel portabagagli è stata trovata una confezione di cartucce e nella tasca porta oggetti del sedile del 26enne denunciato una pistola beretta senza tappo rosso. Accompagnato in questura sono emersi a suo carico precedenti per furto, rapina e spaccio.