Boccia paralimpica sitting, il torneo a Vertemate con il ministro Locatelli

Un torneo di bocce misto, con atleti disabili e non, è andato in scena ieri sui campi della Bocciofila Minopriese ASD a Vertemate, alla presenza del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che al mattino ha aperto la manifestazione.

La giornata promozionale di boccia paralimpica sitting è stata organizzata dalla Bocciofila assieme al Presidente del CIP Lombardia Pierangelo Santelli, ai rappresentanti della Federazione Italiana Bocce e con la presenza di tanti campioni della disciplina.

“Un’occasione per incontrare atleti, volontari, famiglie e associazioni che, ogni giorno, promuovono lo sport come strumento di partecipazione, autonomia e crescita. – ha scritto il ministro sui social – La boccia paralimpica è una disciplina molto inclusiva che insegna il valore dell’impegno, della determinazione e del lavoro di squadra, dimostrando come lo sport sappia valorizzare le capacità e i talenti di ogni persona. Grazie agli organizzatori, ai volontari, agli atleti e a tutti coloro che hanno reso possibile questa bella giornata di sport e condivisione”.