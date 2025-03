Torna il luna park a Como e nell’area di Muggiò i giostrai sono già pronti con gli allestimenti. Appuntamento dal 5 al 27 aprile in via Sportivi Comaschi. “Dopo una lunga attesa e una disputa che ci ha tenuti lontani – dichiarano i giostrai con tanto di comunicato stampa ufficiale – sarà un ritorno in grande stile”.

Previsti sconti, due nuove attrazioni che hanno animato anche il luna park dell’Oktoberferst di Monaco e un servizio di security interna potenziato. L’obiettivo, fanno sapere ancora i giostrai, è garantire “divertimento in un ambiente sicuro e controllato”.

Nonostante la battaglia legale pressoché infinita, anche il Consiglio di Stato ha dato ragione ai giostrai nella sfida a colpi di ricorsi che li vede contrapposti al sindaco di Como, Alessandro Rapinese. I magistrati romani hanno confermato quanto già stabilito dal Tar, il tribunale amministrativo della Lombardia. Il Comune, quindi, deve permettere l’allestimento del luna park sull’intera area di Muggiò, tradizionalmente destinata alle giostre durante il periodo pasquale.