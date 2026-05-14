Ondata di maltempo: pioggia, freddo e grandine nel Comasco

Una giornata all’insegna del maltempo. Le previsioni sono state rispettate. Verso le 12.30 una perturbazione che ha prima toccato la città di Varese – con il centro imbiancato dalla grandine – è passata ad Ovest di Como sfiorando il centro città, mentre nei quartieri periferici, come Albate, i chicchi di ghiaccio hanno fatto la loro comparsa. Poi, in risalita verso Nord, le precipitazioni di grandine sono state segnalate in Valle Intelvi e nella fascia occidentale della provincia.

Tutta la giornata sarà all’insegna dell’instabilità.