La stagione dei congressi cittadini di Forza Italia in Lombardia è entrata nel vivo chiamando al voto gli iscritti al partito fondato da Silvio Berlusconi trentuno anni fa. Dopo Como e Cantù, oggi il tour ha toccato Cadorago, Montano Lucino, Capiago Intimiano, Nesso e Rovellasca. Un momento di confronto e di partecipazione, che ha visto nelle tre sedi indicate l’intervento del consigliere regionale e segretario provinciale di Forza Italia Sergio Gaddi in qualità di presidente del seggio.

A Cadorago coordinatore e segretario cittadino è stato eletto Paolo Benzoni. Vicesegretario è stato eletto Giancarlo Sonvico.

Cadorago

A Montano Lucino coordinatore e segretario cittadino è stato eletto Mattia Commisso. Vicesegretario è stata eletta Elisabetta Landi.

Montano Lucino

A Capiago Intimiano coordinatore e segretario cittadino è stato eletto Andrea Lapenna, che è anche assessore comunale a Cantù. Vicesegretario è stata eletta Martina Lapenna.

Capiago Intimiano

A Nesso è stato eletto Massimo Morini, attuale sindaco di Nesso. A Rovellasca Diego Cecchetto, che è anche consigliere comunale di Forza Italia a Rovellasca.

Rovellasca Nesso

La segreteria rimane in carica tre anni.