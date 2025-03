(ANSA) – ROMA, 31 MAR – Una settimana dinamica attende l’Italia, con un’alternanza di condizioni meteorologiche estreme. Si parte con un’ondata di freddo e maltempo, seguita dal ritorno dell’anticiclone africano, soprattutto in alcune regioni. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, tra oggi e domani sono previste precipitazioni al Centrosud e in Sicilia, con possibili temporali e nubifragi. Venti intensi di Maestrale e Grecale faranno calare le temperature, portandole sotto la media stagionale. Tornerà anche la neve sull’Appennino, in particolare su Abruzzo, Molise e Lazio, con fiocchi a partire dagli 800/900 metri, un evento insolito per l’inizio di aprile. Da mercoledì 2 aprile, l’alta pressione di origine subtropicale riporterà il bel tempo. L’anticiclone africano, proveniente dal Sahara, si espanderà sul Mediterraneo e poi sull’Europa centrale. Oltre al sole, si prevede un aumento delle temperature, con punte di 20-22°C al Nord. Al Sud, persisteranno venti settentrionali. Questa situazione dovrebbe durare fino al weekend, con possibili temporali sabato in alcune regioni. Il mese di aprile si preannuncia quindi caratterizzato da una forte dinamicità atmosferica, con continui cambiamenti tipici della primavera. Nel dettaglio – Lunedì 31 marzo. Al Nord: bel tempo specie al Nordovest. Al Centro: ancora piogge su Marche, Abruzzo e Molise, più sole altrove. Al Sud: molto instabile. – Martedì 1 aprile. Al Nord: nubi sparse, occasionali rovesci sulla Romagna. Al Centro: diffusamente instabile, neve a 1200 metri. Al Sud: piogge su gran parte dei settori. – Mercoledì 2 aprile. Al Nord: molte nubi. Al Centro: più instabile sui monti. Al Sud: rovesci in montagna. Tendenza: ritorna l’anticiclone africano, più sole per tutti e temperature in aumento. (ANSA).