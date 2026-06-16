Casa Nazareth, 35mila pasti serviti in 5 mesi. L’appello: “Cerchiamo volontari per l’estate”

35mila pasti serviti (34.929 per la precisione) nei primi 5 mesi del 2026 con una media di 230 persone al giorno.

I dati diffusi dalla mensa di solidarietà di Casa Nazareth, che ha la sua sede a Como in via Don Luigi Guanella, sono già in crescita rispetto a quelli del 2025 quando a fine anno i pasti erano 75.190 a fronte di 205 presenze quotidiane. Numeri che testimoniano, una volta di più, che le situazioni di fragilità economica aumentano. Con l’arrivo dell’estate i responsabili della mensa lanciano un appello con la speranza che venga accolto. Si cercano volontari per garantire la continuità del servizio durante i mesi di giugno, luglio e agosto. L’iniziativa, lanciata con lo slogan “Questa estate servi anche tu”, si rivolge a chiunque voglia mettere a disposizione un po’ del proprio tempo per chi ne ha più bisogno. Partecipare è semplice: è sufficiente garantire la copertura di un turno a settimana durante il pranzo, compresi domeniche e festivi. L’impegno richiesto è di circa due ore, dalle 10.30 alle 12.30.

Ai volontari sarà chiesto di accogliere gli ospiti, preparare i tavoli e porzionare il cibo. Possono candidarsi tutti coloro che hanno compiuto almeno 16 anni utilizzando il form presente sul sito www.casa-nazareth.it nella sezione “diventa volontario” o contattando la sede della Fondazione Caritas al numero 0310353533.

“Il servizio di via Guanella è reso possibile ogni giorno dalla preziosa opera di 415 volontari che affiancano gli operatori. Durante il periodo estivo alcuni di loro si prendono un tempo di meritato riposo, per cui – al fine di garantire un’adeguata accoglienza ai nostri ospiti – lanciamo un appello per trovare forze nuove. Siamo certi che questa sia un’occasione non solo di fare qualcosa di buono per la mensa e i suoi ospiti, ma diventi occasione di arricchimento per i volontari stessi”, spiega Simone Digregorio, direttore di Fondazione Caritas e coordinatore degli enti che collaborano alla gestione della mensa (cioè la Fondazione Caritas, la Casa della Missione, la Casa Vincenziana, le Suore Guanelliane e l’Associazione Incroci).

La ricerca di volontari si estende anche alla domenica e festivi durante tutto il corso dell’anno. Ai volontari è richiesto in questo caso di garantire la presenza una o due volte al mese.