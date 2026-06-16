Guida sotto l’effetto di alcol e droghe, 30 persone denunciate sulle strade del Lago

18 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza e 12 perché al volante dopo aver assunto droghe. Per tutti è scattato il ritiro della patente. È il bilancio di una serie di controlli effettuati negli scorsi fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Menaggio, nell’ambito di un articolato dispositivo di prevenzione e contrasto al fenomeno delle cosiddette “stragi del sabato sera lungo le principali arterie del Centro-Alto Lago di Como.

Una delle persone controllate è stata inoltre denunciata per aver esibito una patente greca risultata contraffatta, la scoperta è stata fatta dai militari dopo il suo coinvolgimento in un incidente stradale.