Banda Santa Cecilia di Albavilla, una pergamena a Giancarlo Binaghi. La cerimonia in Regione

Una pergamena per ricordare 21 anni alla guida della banda Santa Cecilia di Albavilla a Giancarlo Binaghi, accolto oggi dall’assessore regionale Alessandro Fermi a Palazzo Lombardia. Ad attenderlo, c’era anche un’ampia delegazione del Corpo musicale, che ha voluto rendergli omaggio nel momento della consegna del riconoscimento.

“Anima e istituzione del sodalizio musicale albavillese, – si legge sulla pergamena – ha saputo condurre con grande passione e straordinario impegno l’attività bandistica, coinvolgendo le nuove generazioni in entusiasmanti percorsi artistici e scoprendo nel tempo giovani talenti che hanno realizzato, attraverso la musica, testimonianze civili e culturali di grande ricchezza, nel solco del comune senso di appartenenza alla propria comunità”.

Un analogo riconoscimento è stato consegnato anche a Gianpietro Anzani e all’attuale presidente Marco Castelletti, rappresentanti di “un patrimonio storico culturale che da oltre 150 anni accompagna e ravviva la comunità albavillese”.

Alla cerimonia era presente anche il sindaco Giuliana Castelnuovo.